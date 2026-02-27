Indústria de plástico de Farroupilha projeta crescimento e prepara mudança da matriz para Caxias

Ademar Mantovani e Júlio Mugnol, diretores da Multinova. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ademar Mantovani e Júlio Mugnol, diretores da Multinova, são os entrevistados do podcast Caixa-Forte desta semana. A empresa de Farroupilha é especialista na produção de plástico bolha e manta de polietileno e polipropileno expandida e tem unidades também em Santa Catarina, São Paulo e Bahia.

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Em 2025, a Multinova teve crescimento de 12% no faturamento em relação ao ano anterior e projeta para esse ano aumento de 15%. A empresa também planeja a mudança da matriz de Farroupilha para Caxias em 2027.

Além de falar dos planos da empresa, os dois contam uma curiosidade: a relação de um Escort XR3 com a criação da Multinova.

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