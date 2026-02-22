Holding da Unimed Serra Gaúcha lança plano de saúde para pets

A Unimed Serra Gaúcha passa a oferecer mais um serviço de saúde, dessa vez para animais de estimação. Por meio da Unipart, corretora de seguros da marca, irá disponibilizar plano de saúde para cães e gatos, o UnimeuPet. A novidade é destinada a clientes da região com atendimento em todo o Brasil.
São cinco opções de plano com valores a partir de R$ 24,90. As coberturas anuais variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil. O UnimeuPet irá atuar no reembolso flexível, sem a obrigatoriedade de atendimento em uma rede credenciada específica. Ou seja, o tutor pode manter seu veterinário de confiança.
O serviço nasce a partir da estratégia de verticalização e diversificação de negócios conduzida pela holding da Unimed Serra Gaúcha. Demonstra um olhar para a mudança de comportamento das pessoas. Hoje, pets são vistos como membros, de fato, das famílias.
O plano é resultado de uma parceria estratégica entre a Unipart e a A.Pet, empresa especializada em atendimento veterinário desde 2014. Mais informações no site unipartcorretora/unimeupet