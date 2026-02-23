Havan abre 200 vagas de emprego para loja de Garibaldi

Está prevista para o primeiro semestre a abertura da loja da Havan de Garibaldi. E para garantir a operação da unidade, 200 vagas de emprego estão abertas para diversos cargos.
Os interessados deve comparecer ao Sine da cidade a partir desta quarta-feira (25), das 9h às 17h. É preciso levar currículo. Candidatos também pode se cadastrar pelo site vagas.havan.com.br.
A nova loja terá 10 mil metros quadrados, 350 mil produtos, praça de alimentação e estacionamento. A Havan completa 40 anos em junho e pretende chegar a marca de mais de 200 filiais até o fim de 2026.