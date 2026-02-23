Havan abre 200 vagas de emprego para loja de Garibaldi

Está prevista para o primeiro semestre a abertura da loja da Havan de Garibaldi. E para garantir a operação da unidade, 200 vagas de emprego estão abertas para diversos cargos.

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Os interessados deve comparecer ao Sine da cidade a partir desta quarta-feira (25), das 9h às 17h. É preciso levar currículo. Candidatos também pode se cadastrar pelo site vagas.havan.com.br.