Garibaldi irá recriar clima do Vintage para receber encontro de turismo em março

Evento será na Rua Buarque de Macedo. Alexandra Ungaratto / Divulgação

Mais de 400 profissionais do turismo estarão reunidos em Garibaldi no dia 6 de março para a 10ª Rodada de Negócios da Foco Operadora, considerado o maior evento de negócios do segmento do Brasil. O encontro será na Rua Buarque de Macedo, que será fechada para o encontro.

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O grupo irá viver uma mini versão do Garibaldi Vintage, organizada especialmente para a ocasião. A iniciativa é liderada pela Associação de Produtores de Espumantes de Garibaldi (Apeg), Secretaria de Turismo de Garibaldi, Garibaldi Meu Destino e Garibaldi Gastrô.

Torres abre a segunda edição do Caminhos do Vinho Gaúcho

Torres será a primeira cidade a receber a segunda edição do projeto Caminhos do Vinho Gaúcho da Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul (ABS-RS). O encontro será nesta quinta-feira (26), às 19h, no Guarita Gastronomia.

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No próximo dia 5 de março é a vez de Lajeado sediar o evento, também às 19h, no Morro Santo Café e Parrilla. As inscrições já podem ser feitas no site da ABS-RS e tem vagas limitadas. A presidente da associação, Caroline Dani, irá conduzir as masterclasses.

O projeto percorreu, na primeira edição, realizada no ano passado, Erechim, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas. Os encontros trataram da valorização dos rótulos produzidos em diferentes regiões do Estado, com destaque para as oportunidades culturais e econômicas que o setor oferece.

LGPD e IA

A Dupont Spiller Fadanelli Advogados (DSF) está com inscrições abertas para a quinta turma do curso DPO Expert que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e de boas práticas de Segurança da Informação. As aulas ocorrem nas quartas-feiras de abril, em Bento Gonçalves.

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A novidade desta edição é um módulo especial sobre inteligência artificial que poderá ser contratado à parte (está disponível para profissionais que já tenham feito o curso sobre LGPD).