Funerária de Vacaria irá ampliar serviços com memorial, cemitério vertical e cinerário

Obra inspirado na Santa Ceia foi pintada em aquarela pelo artista Antônio Giacomin. Lovato / Divulgação,Reprodução

No ano em que completa cinco décadas, a funerária Lovato irá fazer um grande investimento para expandir a atuação e ampliar a oferta de serviços. A empresa de Vacaria prepara para maio a inauguração de um memorial, um cemitério vertical e um cinerário.

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Conforme Jeremias Machado, diretor do memorial, a Lovato tem crematório em operação desde 2023 e agora passa a oferecer 408 nichos para guardar as cinzas. Também serão oferecidas 48 gavetas para sepultamento, sendo 24 individual e 24 familiar no primeiro cemitério vertical de Vacaria, segundo Machado.

— O espaço está praticamente pronto. Falta apenas montar os nichos e as estruturas das gavetas — diz.

O grande diferencial, de acordo com o Machado, é cinerário especial com uma obra inspirada na Santa Ceia. Pintada em aquarela pelo artista Antônio Giacomin, era um sonho antigo dos diretores da funerária, os irmãos Rodrigo Lovato e Romeu Lovato.

O empreendimento ficará junto à atual estrutura, na Avenida Moreira Paz. O investimento na obra é de cerca de R$ 2 milhões.

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