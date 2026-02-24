Fábrica gaúcha de doces e geleias lança novas embalagens para atender  à demanda do mercado alimentício

Bom Princípio Alimentos / Divulgação

Duas novidades marcam a estratégia de expansão de atuação da Bom Princípio Alimentos no food solution (soluções para o mercado da alimentação) neste início de ano: ampliação da linha Pâtissier e lançamento da linha Pastas de Frutas em bisnagas de 1,01 quilo.

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As duas linhas ganharam versões menores. No caso das bisnagas, trata-se de formato inédito no portfólio da marca, antes vendido somente em baldes de dois quilos. Elas estão disponíveis nos sabores abacaxi ao vinho, frutas vermelhas e maçã.

— Observamos uma demanda crescente por soluções mais práticas e com alto rendimento e a linha de Pastas de Frutas em bisnagas, por exemplo, nasceu dessa combinação entre comportamento do consumidor e pedidos recorrentes dos nossos clientes, como no caso do sabor abacaxi ao vinho — explica o CEO da Bom Princípio, Alexandre Ledur.

A linha Pâtissier passa a oferecer agora recheio e cobertura sabor chocolate intenso em embalagem de 1,01 quilo, adaptado para atender a produtores que trabalham com volumes menores ou que buscam mais agilidade no processo de aplicação. Outra novidade é a goiabada cremosa em embalagem de 4,8 quilos voltada a operações de maior escala.