Escritório caxiense de advocacia tem mudança na gestão

Sillas Battastini Neves tem mais de 15 anos de atuação no escritório. Julio Soares / Divulgação

Sillas Battastini Neves, sócio da Zulmar Neves Advocacia, acaba de assumir a posição de diretor-coordenador do escritório. Ele tem mais de 15 anos de atuação na empresa, onde lidera a área de Direito Societário, uma das frentes estratégicas da ZNA.

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Sillas assume a posição anteriormente exercida pelo sócio João Carlos Franzoi Basso, responsável pela área tributária do escritório na Serra e que esteve à frente da gestão por 25 anos, período em que liderou o crescimento estruturado da banca e a consolidação da marca.

Agora, Basso passa a se dedicar integralmente à prática tributária e ao atendimento a clientes. O sócio-fundador Zulmar Neves permanece na direção-geral do escritório.