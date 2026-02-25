Encontro em Caxias do Sul discute jornada de trabalho e condições no comércio

Cerca de 150 dirigentes sindicais de todo o país estão reunidos em Caxias do Sul para participar do 1º Encontro Nacional de Trabalhadores de Comércio e Serviços da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

O evento é realizado no auditório do Sindicomerciários Caxias e debate temas como o fim da escala 6x1 e a NR-01. Entre os palestrantes, a deputada federal Daiana Santos, autora do projeto de lei que prevê a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.