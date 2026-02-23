Empresa de Caxias do Sul é responsável pela instalação da nova subestação de energia do Hospital Geral

A Magnani foi a responsável pela instalação da nova subestação do prédio anexo do Hospital Geral de Caxias do Sul. A empresa caxiense entregou o projeto integralmente, desde o planejamento até a execução final dos equipamentos.
Inaugurada na quinta-feira (19) com a presença do governador Eduardo Leite, a obra é um investimento do Programa Avançar, por meio da Secretaria da Saúde do RS. Do total de R$ 3,98 milhões investidos no projeto, cerca de 67% correspondem aos serviços executados pela Magnani.
A subestação, instalada em uma área de 285 metros quadrados, deverá garantir fornecimento seguro e contínuo de energia para setores essenciais do hospital, como UTIs, centros cirúrgicos e sistemas de diagnóstico, ampliando a confiabilidade da infraestrutura elétrica da instituição.