Empresa de Caxias do Sul é responsável pela instalação da nova subestação de energia do Hospital Geral

Subestação foi inaugurada na quinta-feira (19). Matheus Magnani / Divulgação

A Magnani foi a responsável pela instalação da nova subestação do prédio anexo do Hospital Geral de Caxias do Sul. A empresa caxiense entregou o projeto integralmente, desde o planejamento até a execução final dos equipamentos.

Inaugurada na quinta-feira (19) com a presença do governador Eduardo Leite, a obra é um investimento do Programa Avançar, por meio da Secretaria da Saúde do RS. Do total de R$ 3,98 milhões investidos no projeto, cerca de 67% correspondem aos serviços executados pela Magnani.

Leia Mais Com edição limitada de 500 garrafas, marca da Serra apresenta nova cerveja maturada em carvalho americano