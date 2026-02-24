Com safra em alta, vinícola da Serra prevê crescimento de 15% na colheita da uva deste ano

Projeção de aumento no número de uvas recebidas é baseada em dados da colheita em andamento. Casa Valduga / Divulgação

A safra da Casa Valduga deve ser 15% maior neste ano na comparação com a safra passada. A projeção de aumento no número de uvas recebidas é baseada em dados da colheita em andamento.

Com um grande volume de frutas, o trabalho de raleio dos cachos tem sido intensificado, conforme a equipe de enologia, para equilibrar produção e qualidade.

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