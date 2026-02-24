Com safra em alta, vinícola da Serra prevê crescimento de 15% na colheita da uva deste ano

A safra da Casa Valduga deve ser 15% maior neste ano na comparação com a safra passada. A projeção de aumento no número de uvas recebidas é baseada em dados da colheita em andamento.
Com um grande volume de frutas, o trabalho de raleio dos cachos tem sido intensificado, conforme a equipe de enologia, para equilibrar produção e qualidade.
Para absorver o aumento na quantidade de uvas, a estrutura produtiva da vinícola foi reforçada. Para os vinhos de guarda da safra, a Casa Valduga tem capacidade de estocagem de 2,6 milhões de litros em tanques de aço inox, além de 100 mil litros em barricas de carvalho.