Com 1 mil casamentos no estilo Las Vegas por ano, parque de Gramado dá descontos para moradores do RS

Desconto é de 50%. Grupo Dreams / Divulgação

Moradores do Rio Grande do Sul que sonham em oficializar a união no parque Casamento do Sonhos do Grupo Dreams, em Gramado, podem realizar a cerimônia pela metade do preço nos próximos meses. A campanha promocional vale para compras até 30 de março. A celebração pode ser realizada até 30 de junho.

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Para garantir os 50% de desconto, é preciso comprovar residência (pode ser uma conta de água, luz, IPTU ou condomínio, que deve estar obrigatoriamente no nome da pessoa que efetuar a compra do pacote de casamento). Além disso, é preciso doar um quilo de ração no dia da cerimônia.

Com promoção, o Casamento Medieval passa de R$ 1.499 para R$ 749,50. O Casamento Elvis sai de R$ 1.399 por R$ 699,50. Já a modalidade Romântico cai de R$ 1.299,00 para R$ 649,50 e o Casamento Express passa de R$ 799 para R$ 399,50.

Referência em cerimônias temáticas no estilo Las Vegas, o parque realiza de 80 a cem casamentos mensais. Nos últimos quatro anos, foram cerca de 1 mil celebrações anuais. Entre 2021 e 2025, o parque registrou 174.536 entradas, mantendo uma média de 35.107 pessoas por ano.

A estimativa é que o empreendimento tenha atraído aproximadamente 300 mil visitantes na última década.

Parque realiza de 80 a 100 casamentos mensais. Grupo Dreams / Divulgação

Novidades para este ano

Para este ano, o parque planeja o lançamento do Casamento Gaúcho, explorando o forte apelo da cultura regional, e a retomada da temática Star Wars, visando ao público geek.

— Não vendemos apenas uma cerimônia, vendemos uma memória que vira parte da viagem. A expansão dos temas para 2026 visa justamente aumentar o tempo de permanência do turista no destino e elevar nossa conversão — destaca Altair Francisco, gerente do parque.

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Atualmente, a operação emprega diretamente 12 profissionais, incluindo celebrantes, figurinistas, maquiadores e fotógrafos.