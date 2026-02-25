Chocolateria de Caxias do Sul lança bombons de sagu, uvada e uva

Amendoeira criou bombons de sagu, de uvada e de uva. Yuri Costa / Divulgação

Um trio inspirado na Festa da Uva tem agradado paladares e feito sucesso na Amendoeira Chocolateria. São os bombons de sagu, de uvada e de uva, criações da marca caxiense de chocolate artesanal.

O primeiro é recheado com sagu com creme e envolvido e finalizado com chocolate amargo. O segundo é de chocolate branco com recheio de geleia de uva e notas de graspa e vinho rosé.

Já o terceiro, em formato de cacho de uva, tem casquinha de chocolate amargo, redução de vinho e ganache de chocolate amargo.

— Criamos pensando no sabor de infância. Quando eu provei o de sagu, me remeteu à casa da minha avó — conta Tatiana Segalla Menegasso, à frente da Amendoeira.

O bombom de sagu, aliás, é o que tem rendido mais elogios da clientela. Eu provei os três e também o elegi como preferido — e olha que nem gosto de sagu.

E quanto custa? Na compra de três bombons ou mais, cada um sai por R$ 9. O de uva, por ser maior, custa R$ 29 a unidade. A venda é feita na loja localizada no Pátio Eberle.

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