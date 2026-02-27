Após uma década, espaço em Ana Rech amplia estrutura e aposta exclusivamente em spa

As fisioterapeutas Rochele e Nádia são sócias da Bem Lapidar. Julio Soares / Divulgação

Após 10 anos de história, a Lapidar, em Ana Rech, dá um novo passo que reconfigura o negócio. Deixa de oferecer pilates e passa a focar somente nos serviços de spa, como experiências de relaxamento, massagens e terapias de imersão. Além disso, muda de nome: agora, é Bem Lapidar.

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A mudança partiu de uma demanda percebida nos últimos tempos pelas proprietárias do espaço. Segundo Rochele Rech Pereira e Nádia Goulart, grupos começaram a procurar os serviços e elas, atentas às necessidades dos clientes, resolveram ampliar o spa.

— Esse é o nosso grande diferencial, o atendimento para grupos. Temos uma banheira para até seis pessoas e salas para até seis massagens simultâneas — explica Rochele.

— Esse direcionamento de ampliação também veio com uma tendência de mercado. Nós sentimos a necessidade de buscar um spa para nós e não encontramos algo como a gente desejava — completa Nádia.

Durante a apresentação do novo espaço, na quinta-feira (26), as sócias lançaram mais um produto facial da linha própria, a névoa dermatológica, produzida em parceria com a farmácia de manipulação ATP, além de um pacote de assinatura anual de massagens com uma sessão por mês ou duas mensais.

A equipe da Bem Lapidar é formada por 10 pessoas, mas será ampliada. Pelo menos mais duas contratações estão previstas. O investimento no novo espaço foi de cerca de R$ 200 mil. Entre os serviços oferecidos, a clínica tem ainda spa para pés e mãos, massagens especiais para gestantes e escalda-pés e spa facial para crianças.