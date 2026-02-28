Após esgotar produtos em 2025, marca de chocolate de Gramado projeta crescimento de 25% na Páscoa deste ano

Linha Petit com os sabores morango, ganache de limão e caramelo. Prawer / Divulgação

A Páscoa da Prawer promete boas vendas. A marca de chocolate artesanal de Gramado está projetando crescimento de 25% na produção da linha sazonal na comparação com o ano anterior impulsionada por três fatores, segundo o diretor-executivo José Augusto Freiberger:

— Em 2025, os produtos de Páscoa se esgotaram antes do esperado, com itens indisponíveis já na semana da data. Soma-se a isso o aumento na procura por vendas corporativas, com empresas adquirindo chocolates para presentear colaboradores e clientes, além da ampliação da distribuição B2B (venda para outras empresas).

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Para atender à expectativa de alta demanda, a fábrica apresenta novidades para a Páscoa deste ano, como uma linha inspirada na tendência do limão, além de barras de chocolate que apostam no conceito de sobremesa, com sabores como banoffee, tiramisu e pistache.

Na linha zero adição de açúcar, o lançamento é o chocolate ao leite 38% cacau com granola sem açúcar, e na linha Petit, três ovinhos sofisticados de morango com suspiros, ganache de limão siciliano e caramelo, reforçando a criatividade e o cuidado artesanal da marca.

Ações

Para entrar no clima de Páscoa, a Prawer irá promover degustações de chocolates harmonizados com espumantes nas lojas da marca em Gramado, além de ações especiais em hotéis parceiros.