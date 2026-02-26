Agricultura Familiar amplia participação na Festa da Uva com 85 empreendimentos nesta edição

Raquel Pellegrini, da Casa do Sabor, de Paraí. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

O espaço da Agricultura Familiar na Festa da Uva tem mais opções neste ano. São 75 agroindústrias, seis empreendimentos de artesanato e quatro expositores de flores, mudas e plantas — 73% a mais em relação à edição de 2024, quando foram 49.

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Entre tantas opções, tem as geleias, antepastos e molhos da Casa do Sabor, de Paraí, que participa do evento desde a criação do negócio, há 16 anos. A Festa da Uva, aliás, foi a primeira feira da agroindústria da família de Raquel Pellegrini.

— Foi na Festa da Uva que a gente viu a possibilidade de melhorias, onde conseguimos entender os produtos que as pessoas buscam. Esse contato direto com o consumidor traz respostas e ideias e faz com que a gente crie produtos mais assertivos — diz.

Na primeira participação, a Casa do Sabor tinha apenas 10 itens no portfólio. Hoje são mais de 90, como a geleia de uva, sucesso entre os visitantes da Festa.

— Tem muitos turistas e eles querem levar algo voltado à uva — conta Raquel.

Alexandre Carlos Ares e Júlio César Gelinger, da Gelinger, de Parobé. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Os visitantes também têm gostado de outros produtos, como as rapaduras da Gelinger, de Parobé. A marca vendeu 600 pacotes da versão com melado e café em quatro dias e o estoque precisou ser reposto.

— Na segunda e terça, dias de entrada gratuita, foi bom, fiquei impressionado. Pelo horário de funcionamento do parque ser menor, comparativamente, foi vendido 20% a mais que no final de semana — comenta Alexandre Carlos Ares.

A localização da Agricultura Familiar neste ano no Pavilhão 1 também ajuda nas vendas. Em outros anos, os expositores ficavam no Pavilhão 2, mais distante da entrada do parque.

32 pela primeira vez

Dos 85 empreendimentos, 41 são administrados por jovens rurais e 27 conduzidos por mulheres. Do total de expositores, 18 são produtores com certificação orgânica. Além disso, 32 expositores estão participando do evento pela primeira vez.

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