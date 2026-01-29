Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Plataforma educativa e gratuita da Tramontina anuncia novos cursos

Foram oferecidos 248 cursos no ano passado, sendo 70 abertos para público geral e restante específicos para público interno da marca 

