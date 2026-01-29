Plataforma educativa e gratuita da Tramontina anuncia novos cursos

Foram oferecidos 248 cursos no ano passado, sendo 70 abertos para público geral e restante específicos para público interno da marca. Tramontina / Divulgação

A plataforma gratuita de cursos e treinamentos online da Tramontina encerrou 2025 com 36.653 acessos ao longo do ano. No período, foram emitidos 722 certificados únicos.

Lançada em 2024, a Educa+ ofereceu no ano passado 248 cursos, sendo 70 abertos para público geral e restante específicos para público interno da marca.

— Acreditamos na educação como principal ativo para que indivíduos ascendam socialmente e melhorem o mundo ao seu redor — comenta a diretora de Marketing da Tramontina, Rosane Fantinelli.

Para os próximos meses, seis novos cursos serão disponibilizados. Entre os temas, protagonismo e autogestão, uso consciente das redes sociais e inteligência artificial para o dia a dia.