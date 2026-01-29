JBS abre mais de 100 vagas de emprego na Serra

A JBS está com 426 vagas de emprego abertas no Rio Grande do Sul. Em Caxias, são 78 oportunidades para operador de produção nas duas unidades da Seara. Na unidade de suínos (Rua João Andriolo, 1.167, Ana Rech), as inscrições podem ser feitas presencialmente às segundas e quintas-feiras ou pelo WhatsApp: (54) 99687-2498.

Já na unidade de aves, as inscrições e entrevistas podem ser feitas diretamente na fábrica (Rua Guerino Vetorazzi, 540, Desvio Rizzo), às segundas, quartas e sextas-feiras, às 9h. Para dúvidas, o contato é (11) 99177-6447.

Também há vagas na Seara de Garibaldi. São 55 no total, sendo 40 para operador de produção e oito para área de manutenção/elétrica. Os interessados podem se candidatar diretamente na empresa, na RSC 470, km 225, bairro Sebben.

Há ainda cinco vagas para supervisor, uma para coordenador e uma para auxiliar de inspeção (SIF). Para esses cargos, é exigida graduação completa em áreas como Veterinária, Administração, Engenharias ou afins. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Gupy. Mais informações pelo telefone (54) 99603-2732.