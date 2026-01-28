Fenim Gramado atrai marcas veteranas e estreantes em busca de crescimento e novos mercados

Peças que lembram trabalho manual estarão em alta no inverno. Juliana Bevilaqua / Agência RBS

Responsável por 30% da produção nacional de malhas em tricô do país, a cidade mineira de Jacutinga marca presença na Fenim com sete expositores. Um deles é a Modelan. A empresa esteve na feira em Gramado há cerca de 10 anos e fez uma pausa durante a pandemia. Retornou em 2024 e registrou um crescimento de 70% a 80% em 2025. Voltaram neste ano com boas expectativas.

— Devemos manter resultados parecidos — diz o proprietário Carlos Henrique Cardoso.

Leia Mais Após quatro anos em Santa Catarina, Fenim anuncia volta da edição do meio do ano a Gramado

Fundada em 1987 e com fabricação própria, a Modelan tem relação com a Serra não apenas nesta época do ano. A marca tem dois pontos de venda em Farroupilha, nos shoppings 585 e Golden. A primeira loja tem sete anos e a outra, dois.

— Somos muito fortes no tricô na Serra. A malha mineira é bem valorizada aqui — destaca Cardoso.

Para essa edição da Fenim Gramado, a malharia trouxe muitas peças em crochê e tricô, além de roupas com brilho discreto. A marca trabalha com moda feminina.

Novidades da Modelan. Juliana Bevilaqua / Agência RBS

— São peças que lembram o trabalho manual. Tem também alfaiataria, peças mais estruturadas — explica Simone Bernardes Cardoso.

A Modelan tem lojas também em Belo Horizonte, São Paulo e Monte Sião, além de Jacutinga. São cerca de 150 funcionários entre fábrica e pontos de venda.

Produtos importados

Vivian Zhang tem loja em São Paulo. Juliana Bevilaqua / Agência RBS

Além de empresas com produção própria, a Fenim Gramado reúne diversas importadoras, caso da C&V. De São Paulo, a empresa traz peças da China para o guarda-roupa feminino. A empresa já tinha participado da Fenim em São Paulo e desde o ano passado está em Gramado.

— Primeiro dia está com movimento pequeno ainda, esperamos que melhore — diz Vivian Zhang.

Primeira vez em Gramado

Sandra Froehlich é de Santa Catarina, Juliana Bevilaqua / Agência RBS

Diferente da Modelan e da C&V, a Seeder participa pela primeira vez da Fenim Gramado. De Gaspar, Santa Catarina, a empresa já tinha estado na edição de Camboriú e resolveu em cima da hora vir à Serra.

— Estávamos tentando marcar visitas nesse período com clientes e todos estavam vindo para cá. Nós viemos também — conta a proprietária Sandra Froehlich.

Com 12 anos de atuação, a Seeder trabalha com moda masculina e está investindo em malhas tecnológicas com poliamida, as mesmas usadas em peças esportivas, porém, para um armário mais casual.

— A nossa expectativa é boa, principalmente de divulgação da marca. Temos condições especiais para quem comprar durante a feira — acrescenta.

* A jornalista viajou a Gramado a convite da Fenim.



