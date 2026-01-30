Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Estratégia de antecipar lançamento da coleção de inverno transforma janeiro no mês mais forte para malharia da Serra

Evento neste ano marcou aumento de 50% no faturamento e reuniu cerca de 1,5 mil lojistas no primeiro dia

