Estratégia de antecipar lançamento da coleção de inverno transforma janeiro no mês mais forte para malharia da Serra

Com aquecimento das vendas em janeiro, a Biamar projeta aumentar em 10% a produção ao longo de 2026. Luís Henrique / Divulgação

Janeiro se tornou o principal mês do calendário da Biamar. Isso porque a empresa de Farroupilha adotou, há 16 anos, a estratégia de antecipar o lançamento da coleção de inverno para o início do ano. Com isso, além do volume significativo de vendas, o período passou a funcionar como termômetro para entender quais produtos terão maior protagonismo ao longo do ano.

Neste 2026, o evento de lançamento registrou acréscimo de 50% no faturamento, atingindo recorde histórico para a empresa. Pela primeira vez, foi realizado no segundo dia útil do ano, e não no primeiro — uma mudança realizada a pedido dos guias comerciais e lojistas parceiros.

Cerca de 1,5 mil lojistas passaram pela loja no primeiro dia, quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando aproximadamente 800 clientes participaram da abertura. Com o aquecimento das vendas em janeiro, a empresa projeta aumentar em 10% a produção ao longo de 2026.

No final de 2025, a equipe comercial percorreu cerca de 14 mil quilômetros para convidar clientes e guias de turismo de compras para o lançamento.