Empresa de jogos de Caxias do Sul firma parceria com farmacêutica para brinquedo com edição limitada

Edição especial do Beer Pong para o grupo Cimed. Corneta / Divulgação

A marca caxiense Corneta Jogos e a Ressaliv, do grupo farmacêutico Cimed, fecharam uma parceria para o lançamento de um produto com edição limitada. O Beer Pong será distribuído em ativações personalizadas pelo país, em ações promocionais no site e em sorteios nas redes sociais.

Um dos mais famosos jogos da Corneta, ele integra um portfólio de 17 opções voltadas a diferentes perfis de consumidores. No Beer Pong, os participantes arremessam bolas com o objetivo de acertar copos dispostos sobre uma mesa. A edição exclusiva inclui frascos de Ressaliv.

A parceria com uma grande indústria brasileira anima a direção da empresa que tem apenas cinco anos de história e já registra bom desempenho nos negócios. Em 2025, a Corneta dobrou o faturamento pela segunda vez em relação ao ano anterior, chegando à marca de R$ 2,1 milhões.

Para 2026, a marca projeta avanço ainda maior no segmento de party games. Há previsão de novos jogos para a família e quebra-cabeças interativos.

