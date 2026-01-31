Caxias do Sul conquista dois prêmios em concurso internacional de turismo

Renata e Danúbia com Miguel Ledhesma, fundador da OMPT. Cristian Spinoza / Divulgação

Caxias do Sul está entre os premiados da 11ª edição do Prêmio Internacional Pasaporte Abierto, promovido pela Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT, em espanhol). A entrega ocorreu nesta sexta-feira (30), na Cidade do Panamá.

O município conquistou reconhecimento na categoria Melhor proposta turística com a marca Curta Caxias. A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico ganhou na categoria Trabalho em equipe.

— Conquistar essa premiação representa o reconhecimento do nosso trabalho, dedicação e compromisso em fortalecer o turismo na nossa cidade, inspirando conexões, experiências e novas oportunidades para o desenvolvimento do setor — comemora Danúbia Boeira, diretora da secretaria. Ela esteve presente na cerimônia com a turismóloga da pasta Renata Carraro.