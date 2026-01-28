Após conquistar maior cliente na Fenim passada, marca do Paraná volta à feira em Gramado para fortalecer estratégia

Dalila Pimentel, gerente comercial da Use Modo, e Marcela Marion, proprietária da marca. Juliana Bevilaqua / Agência RBS

Quem participa da Fenim espera vender durante os dias de feira, mas não só isso. As empresas também focam na prospecção de negócios. A Use Modo, por exemplo, após a edição do ano passado, conquistou cinco clientes. Um deles se tornou o maior da marca, responsável por 10% das vendas da empresa atualmente.

Leia Mais Após quatro anos em Santa Catarina, Fenim anuncia volta da edição do meio do ano a Gramado

— Muitas pessoas nos conheceram na Fenim no ano passado. A feira não é só venda, é marketing — diz a proprietária Marcela Marion, sobre a importância de estar no evento para divulgação, especialmente para uma marca jovem como a Use Modo, criada há três anos.

A Use Modo produz roupas femininas em tecidos como ribana, moletinho e tweed. É uma marca do grupo paranaense Dimatex, fabricante de peças de vestuário para terceiros e que está há 35 anos no mercado.

A Fenim é realizada no Serra Park até sexta-feira (30).