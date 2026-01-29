Agroindústria familiar inaugura em Caxias com kits para sopa e yakisoba

Com histórico de oito anos na Feira do Agricultor de Caxias, a família Milan inaugura na próxima segunda-feira (2) a Hidrofert Produtos Hidropônicos e Mini Processados. A agroindústria fica na Estrada Pedro Fin, na localidade de São Pedro, na Terceira Légua.
Além de produtos in natura, o empreendimento irá oferecer um catálogo de itens minimamente processados, como mix de legumes para seletas, cenoura ralada, abóbora em cubos e kits para sopa e yakisoba.
A Hidrofert está sob o comando da agricultora Erlísia Thereza Tomé Milan e dos filhos Tiago, Jean Carlo e Fabiana e passa a integrar o Programa Estadual da Agroindústria Familiar (Peaf).
Caxias tem, atualmente, 39 agroindústrias, sendo 29 registradas no Peaf. As demais estão em fase de registro e são cadastradas no programa municipal.