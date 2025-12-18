Wine South America 2026 abre credenciamento para compradores profissionais; veja mais destaques de economia

Ffeira ocorre de 12 a 14 de maio, em Bento Gonçalves. César Silvestro / Divulgação

Compradores profissionais do setor vitivinícola já podem se credenciar para a a Wine South America 2026 no site winesa.com.br. A feira ocorre de 12 a 14 de maio, em Bento Gonçalves, e é considerada uma das principais plataformas de negócios do vinho nas Américas.

Em 2025, foram mais de 7 mil compradores, R$ 100 milhões em negócios e 20% de crescimento no número de marcas expositoras. Para 2026, a Wine tem a confirmação recente da Nova Zelândia como novo país expositor, além dos já anunciados Portugal, Itália, Espanha e Grécia e de países da América.

Reaproveitamento inteligente

Cconjunto de quatro garrafas se transforma em um jogo de tabuleiro.

A Edelbrau criou uma proposta bem bacana de presente de fim de ano. São kits de papel que podem ser reaproveitados depois que o presente é entregue.

O conjunto de quatro garrafas, por exemplo, se transforma em um jogo de tabuleiro, utilizando as tampinhas como peões.

Já o kit com duas garrafas e um copo vira um conjunto de bolachas de chope e o kit de uma garrafa se converte em um suporte para celular.

Natal solidário

Cartinhas com pedidos de 103 crianças e adolescentes do projeto Semente Conquista, do loteamento Conquista, no bairro Santa Corona, foram atendidas pela campanha Natal Solidário da Microempa.

Os presentes foram entregues no dia 13. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com Círculo Saúde, Sicredi Pioneira e Rede Caminho do Saber.