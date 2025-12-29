Vinícola do Vale dos Vinhedos lança tinto para os dias quentes

Novidade é o primeiro clarete da vinícola. Larentis / Divulgação

A Larentis acaba de lançar um vinho tinto que você vai amar beber em dias quentes. É o Clarete de Verano 2025, o primeiro clarete da vinícola. A bebida é mais leve, ficando o tinto tradicional e o rosé. Tem cor mais clara e taninos suaves.

O rótulo foi elaborado a partir das uvas marselan e malbec cultivadas nos vinhedos próprios da família no Vale dos Vinhedos. A produção é limitada a 4 mil garrafas — aqui, um detalhe: são garrafas âmbar para proteger contra a incidência de luz.

O Clarete de Verano está à venda no site da Larentis a R$ 99. Para assinantes do clube da vinícola, o valor é de R$ 79,20.

Votação

Os membros do Larentis Premium Club ajudaram a escolher o rótulo por meio de uma votação via QR Code. A ideia vencedora foi inspirada nos raios solares que iluminam o Vale dos Vinhedos. Os integrantes do clube receberam o vinho previamente para degustá-lo e, a partir dessa experiência, registrar seu voto.