Vinícola da Serra registra alta na Black Friday com espumantes liderando as vendas no e-commerce

Moscatel rosé está entre os mais vendidos da Black Friday da Aurora. Eduardo Benini / Divulgação

A Black Friday da Aurora no e-commerce teve avanços expressivos em relação à campanha do ano passado. O faturamento cresceu 117% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado de novembro, o desempenho foi ainda mais robusto, com alta de 124% na comparação com o ano anterior.

O número de pedidos aumentou 80%, acompanhado por um tíquete médio 30% maior. Foram 800 pedidos em apenas um dia, superando a expectativa de 500. O volume quase se iguala ao da primeira quinzena de novembro, quando o e-commerce registrou mais de 950 pedidos.

A realização de uma live de vendas diretamente na plataforma do e-commerce gerou forte engajamento e representou um dos picos de vendas do período. Os produtos mais vendidos foram espumantes moscatel branco e rosé, demonstrando que os consumidores aproveitaram a Black da Aurora para garantir o brinde de final de ano.

Para dar conta do volume de acessos e compras, o time interno precisou ser duplicado durante o período.

As vendas na loja física da unidade matriz, em Bento Gonçalves, também foram boas. Elas subiram 35% em relação ao ano passado.

Degustação

Ainda falando de Aurora, vem aí mais uma edição do curso de degustação de vinhos e azeites da cooperativa vinícola. Os interessados podem se inscrever para participar no dia 17 de janeiro ou 14 de fevereiro do próximo ano. Serão duas turmas com vagas limitadas e valor é de R$ 90 por pessoa.