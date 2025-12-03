Vinícola da Serra fechará 2025 com venda de cerca de 30 mil garrafas para o Exterior

Em novembro, empresa concluiu envio de de 7 mil unidades para os Estados Unidos. Augusto Tomasi / Divulgação

Com o envio concluído em novembro de 7.236 garrafas de suco de uva, espumantes brut e vinho tinto para a Flórida, nos Estados Unidos, a Cooperativa Vinícola Garibaldi irá fechar 2025 com a venda de cerca de 30 mil unidades de diferentes produtos para o mercado externo.

Foram mais de 20 mil garrafas exportadas no primeiro semestre e entre os principais compradores estão Armênia e Chile, com mais de 50% do volume. O país sul-americano, aliás, será o destino de uma nova carga de produtos da vinícola em breve. Há expectativa de futuros negócios com a Suécia.

Venda para a Flórida

O pedido da Flórida é o segundo realizado ao mesmo importador dentro do intervalo de um ano. Em novembro de 2024, a Garibaldi tinha embarcado 13,5 mil garrafas aos norte-americanos, principalmente de espumantes.

Agora, além de reposição de estoque, com espumante Garibaldi Brut Rosé Pinot Noir e Vinho Tinto Seco Garibaldi VG Tannat, foi adicionado suco de uva em embalagem de 300ml.