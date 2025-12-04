Vinícola da Serra estreia com espaço exclusivo em cartão-postal do Rio de Janeiro

Um dos pontos turísticos mais bonitos e mais visitados do Brasil conta agora com um quiosque da Salton. Em parceria com a marca de doces Errejota B., a vinícola da Serra passa a estar presente no Parque Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.
O espaço oferece os vinhos e espumantes da Salton para harmonização com os brownies, minibolos e sobremesas da Errejota B.
A iniciativa marca a estreia da Salton em um ponto de venda físico no Rio de Janeiro. É a única vinícola com espaço próprio no complexo do Pão de Açúcar.