Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Um ano após incêndio, fábrica de chocolates renasce maior e mais moderna em Flores da Cunha

Nova planta recebeu investimento de R$ 40 milhões e tem capacidade de produção de 700 toneladas de chocolate por mês

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS