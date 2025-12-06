Um ano após incêndio, fábrica de chocolates renasce maior e mais moderna em Flores da Cunha

Aureo e Lucas Romanzini, pai e filho, estão à frente da Tradição Gourmet Chocolates. Juliana Bevilaqua / Agência RBS

Pouco mais de um ano após o incêndio que destruiu a sede da Tradição Gourmet Chocolates, em Flores da Cunha, a empresa está de casa nova. Uma nova fábrica foi inaugurada neste sábado (6) no mesmo local, em São Gotardo. Um grande festa foi realizada para marcar a retomada das operações.

O novo espaço é praticamente três vezes maior que a estrutura perdida em 25 de agosto de 2024. Passou de 2,4 mil metros quadrados para 6 mil metros quadrados. A nova planta recebeu investimento de R$ 40 milhões e tem capacidade de produção de 700 toneladas de chocolate por mês, um aumento de 280% em relação à unidade anterior.

A Tradição está sob o comando de Aureo e Lucas Romanzini, pai e filho.

— Essa reinauguração representa um renascimento. Reconstruir a fábrica foi reafirmar nosso compromisso com clientes, colaboradores e com a história da empresa — diz Aureo, fundador da Tradição Gourmet.

A fábrica produz chocolates ralado, picado, filete, forneáveis, moedas, gotas, itens especiais como bombom e cubos, drágeas, barras e cobertura, todos destinados ao setor de food service, como pizzarias, padarias, confeitarias e indústrias alimentícias.

Com a nova estrutura, a meta é de um crescimento no faturamento de cerca de 100%. A empresa está no mercado há nove anos e conta com 11 filiais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás. A projeção é ampliar a presença nacional a partir da nova planta.

— Ela é maior, moderna e preparada para o futuro. Esse projeto foi desenvolvido para atender a Tradição por um longo período, com um espaço físico que possibilita dobrar a produção mensal — completa Lucas Romanzini.

O Grupo Tradição Gourmet e DeCacau engloba as marcas Tradição Gourmet Chocolates, DeCacau Gramado e Masotti.