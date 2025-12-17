Resort em São Francisco de Paula tem nova gestão

O Grupo Gramado Parks assumiu a gestão do Divisa Resort, em São Francisco de Paula. A novidade é o início de uma parceria estratégica com o Grupo Coobrastur, proprietário do empreendimento de luxo localizado às margens da Barragem do Divisa.
As empresas prometem levar experiências de entretenimento para o espaço, apostando na temática da enogastronomia, além de novidades para casamentos e eventos. A parceria poderá envolver o desenvolvimento de novos empreendimentos turístico-imobiliários e vinícolas.
O Divisa conta com quartos, chalés, cabanas em pipas de vinho e casas para hospedagem e estava, até então, sob a gestão do Bourbon Hospitalidade. A Gramado Parks tem outros três hotéis sob sua gestão: Exclusive, Bella Gramado e Buona Vitta, todos em Gramado.