Resort em São Francisco de Paula tem nova gestão

Empreendimento de luxo fica às margens da Barragem do Divisa. Gramado Parks / Divulgação

O Grupo Gramado Parks assumiu a gestão do Divisa Resort, em São Francisco de Paula. A novidade é o início de uma parceria estratégica com o Grupo Coobrastur, proprietário do empreendimento de luxo localizado às margens da Barragem do Divisa.

As empresas prometem levar experiências de entretenimento para o espaço, apostando na temática da enogastronomia, além de novidades para casamentos e eventos. A parceria poderá envolver o desenvolvimento de novos empreendimentos turístico-imobiliários e vinícolas.