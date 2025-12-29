Relojoaria e ótica de Caxias do Sul embarca em janeiro para feira de varejo em Nova York

Pioner foi fundada em 1966. loja Pioner / Divulgação

Tradicional relojoaria e ótica caxiense, a Pioner é o único estabelecimento da cidade a participar da caravana do Sebrae RS para a NRF 2026. O encontro é considerado o maior e mais importante do mundo sobre varejo e será realizado de 7 a 15 de janeiro, em Nova York.

A participação será uma oportunidade de acompanhar tendências globais e buscar soluções que ampliem a captação de clientes e a divulgação digital da marca.

— Queremos entender novas formas de diferenciar a experiência dos clientes em nossas lojas físicas, desde a exposição dos produtos até o atendimento, além de explorar tecnologias que otimizem nossos processos e fortaleçam nossa presença na internet — diz o sócio-proprietário Ivandro Luís Pioner.

— Participar da maior feira mundial do varejo nos permitirá observar práticas inovadoras no mercado internacional e trazer insights valiosos para expandir a Pioner. Buscaremos inovações que cativem e fidelizem nossos clientes, além de estratégias assertivas para conquistar novos públicos nas redes sociais. A tecnologia será cada vez mais parte dos nossos processos, otimizando a empresa como um todo — completa.

A Pioner foi fundada em 1966 por Ivo Pioner, pai de Ivandro.