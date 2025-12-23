Rede global Domino’s inaugura primeira pizzaria na Serra 

Rede de pizzarias americana Domino's inaugurou primeira loja na Serra. Domino's Pizza / Divulgação

A jornalista Gabriela Alves colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço.

Uma das maiores redes de pizzarias do mundo, a americana Domino’s Pizza, inaugurou sua primeira unidade na Serra nesta semana. A rede conta com mais de 22 mil lojas em 96 países. Entre as mais novas, está a unidade que fica na rua São Paulo, no bairro Borgo, em Bento Gonçalves.

A abertura faz parte do plano estratégico da Domino’s de expandir as lojas em formatos mais compactos, para cidades com até 100 mil habitantes e com alto potencial de consumo fora de casa. Para a abertura da operação, foram contratados seis funcionários.

As pizzas servidas são feitas com massas frescas, abertas à mão com 48 horas de fermentação, e disponíveis nas versões fina, tradicional, superfina, pan ou borda recheada.

Além das típicas pizzas, o cardápio terá lasanhas, calzones, pizzas doces e sanduíches.