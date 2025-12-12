Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Rede de supermercados da Serra amplia presença com nova loja em Caxias e deve fechar 2025 com faturamento acima de R$ 300 milhões

Antônio Cesa Longo, diretor da Companhia Apolo, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte desta semana

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS