Rede de supermercados da Serra amplia presença com nova loja em Caxias e deve fechar 2025 com faturamento acima de R$ 300 milhões

As 10 unidades da rede recebem cerca de 700 mil clientes por mês. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Antônio Cesa Longo, diretor da Companhia Apolo de Supermercados, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte desta semana. No final de novembro, a rede inaugurou a segunda loja em Caxias do Sul, no bairro Rio Branco, quatro anos após a abertura da primeira unidade na cidade, na Rua Sinimbu.

De Bento Gonçalves, o Apolo tem 10 lojas no total e está presente também em Garibaldi e Farroupilha. As unidades recebem cerca de 700 mil clientes por mês, sendo que nas de Caxias são de 4 mil a 5 mil por dia.

Longo fala sobre a expansão e dos planos para a empresa, além de avaliar o setor.

