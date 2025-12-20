Randoncorp conclui acordo para investimento em unidades de consórcios e seguros

A Rands, vertical de Soluções Financeiras e Serviços da Randoncorp, e o Patria Investimentos concluíram o acordo para investimento nas unidades de negócios de consórcios e seguros. O anúncio ao mercado foi feito na última semana.

Com o contrato firmado, foi constituída uma holding, da qual os fundos do Patria detêm 18,5% de participação no capital, podendo atingir até 20%, conforme condições acordadas, e a Randoncorp o saldo remanescente de, ao menos, 80% de participação. O acordo prevê aporte de cerca de R$ 327 milhões.

A formalização oficializa a parceria após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil (Bacen).