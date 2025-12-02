Quer estudar agropecuária? Sicredi Pioneira oferece bolsas, e inscrições já estão abertas

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Programa de Bolsas de Estudos da Sicredi Pioneira para o curso de técnico em agropecuária.

O benefício é destinado a associados e filhos de associados e oferece apoio financeiro para formação técnica em quatro instituições de ensino: Escola Bom Pastor, em Nova Petrópolis; Escola Família Agrícola (Efaserra), em Caxias do Sul; Escola Técnica Estadual Visconde de São Leopoldo, em São Leopoldo; e Instituto Ivoti, em Ivoti.

São três modalidades de apoio: bolsa mensalidade, que custeia 50% da mensalidade (limitado a R$ 400 mensais) em escolas privadas; bolsa manutenção, com auxílio para 50% das despesas fixas de estudantes de instituições públicas; e bolsa social, que garante gratuidade total a alunos inscritos no Cadastro Único do governo federal.

As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro de 2026 pelo link gzh.digital/bolsasicredi Em 2025, 124 alunos tiveram acesso ao programa.