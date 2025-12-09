Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Projeto de capacitação do Simplás anuncia expansão para Flores da Cunha em 2026 após formar 180 jovens

Adolescentes de 13 e 14 anos receberam formação profissional inicial em polímeros e economia circular

