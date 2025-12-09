Projeto de capacitação do Simplás anuncia expansão para Flores da Cunha em 2026 após formar 180 jovens

Diplomas foram entregues na semana passada. Maicon Menoncin / Divulgação

Voltado à formação profissional inicial em polímeros e economia circular, o projeto Educamais, do Sindicato Patronal das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás), formou mais 180 jovens de 13 e 14 anos neste semestre. Os diplomas foram entregues na semana passada.

A iniciativa é realizada desde 2023 e tem apoio das prefeituras de Caxias do Sul e Farroupilha, Fiergs/Unisind, Sebrae, Senai, IFRS — Campus Farroupilha e Sicredi. A formatura desse grupo marcou a parceria entre o Instituto Elisabetha Randon e o Simplás na formação dos adolescentes do Programa Florescer, totalizando 40 jovens.

Para 2026, a projeção é de expansão do projeto, com abertura já confirmada de turmas em Flores da Cunha. As escolas beneficiadas devem ser definidas até o primeiro trimestre.