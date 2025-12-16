Profissional de marketing de Caxias lança nova marca; veja mais destaques de economia

Madeline é especialista em gestão de marcas. V2 Studio / Divulgação

Com 20 anos de atuação no mercado e há seis trabalhando com a marca M Juber, a profissional de marketing Madeline Juber apresenta uma nova identidade, a Ybirá — Marcas com Raízes.

O termo significa árvore, em tupi-guarani, e foi escolhido em função do respeito e da valorização de Madeline pela natureza. Assim como as árvores, as marcas precisam ter raízes e receberem cuidado constante, acredita.

Especialista em gestão de marcas, Madeline também oferece ao mercado esse e outros serviços com projetos pontuais e assessorias, desde o planejamento até a execução, com presença recorrente no cliente.

Selo de qualidade

O Riserva di Famiglia, rótulo da RAR Vinhos, conquistou o selo Rosso no Merano WineFestival, um dos reconhecimentos mais prestigiados do cenário internacional do vinho. A inscrição foi realizada pela Spaccio RAR de Gramado.

Com isso, o Riserva di Famiglia passa a ter o direito de ser exposto no Merano WineFestival, encontro que reúne importadores, chefs, sommeliers e especialistas de mais de 28 países. O evento é realizado anualmente na cidade de Merano.

208 pessoas...

... já foram formadas pela Escola da Inovação do Instituto Hélice na Serra. A mais recente turma concluiu o curso no sábado, dia 13. A iniciativa ocorre desde 2022 e, nesta edição, os projetos finais contemplaram propostas como plataforma de inteligência de mercado sobre comportamento dos clientes e plataforma de ajuda humanitária antes, durante e após desastres climáticos — apenas alguns exemplos.

Mais informações em escoladainovacao.com

Formatura da mais recente turma da Escola da Inovação, no sábado, dia 13. Deplay Produtora / Divulgação

Prêmio

A Cooperativa Santa Clara recebeu neste mês o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão — ciclo 2025, na categoria Prata. A premiação é promovida bienalmente pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras).