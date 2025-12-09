Profissional da Serra é eleita Dirigente de Comunicação do Ano no Salão ARP 2025

A Batuca fez barulho no Salão ARP 2025. Diretora da agência, Suani Campagnollo conquistou o prêmio de Empresária ou Dirigente de Comunicação do Ano, um reconhecimento da Associação Riograndense de Propaganda não só à profissional, mas à empresa da Serra.
Suani iniciou a trajetória como mídia em 2018 e hoje dirige as operações em Bento Gonçalves e Porto Alegre, atendendo marcas de grande porte e relevância nacional, como Vinícola Aurora, Unimed Serra Gaúcha, Unimed Vale do Rio Pardo, Tintas Killing, Italínea, Criare, Randoncorp, Volare, Soprano e Tramontina.