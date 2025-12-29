Passageiros de companhia aérea brindarão a chegada de 2026 com espumante da Serra em voos da virada

Prosecco é o rótulo escolhido para voos da Azul. Bruno Marconi / Divulgação

Quem estiver voando com a Azul na virada do ano poderá brindar a chegada de 2026 com um espumante da Serra. Será servida uma taça do Prosecco da Vinícola Aurora aos passageiros dos voos com saída de Campinas e destino a Belém, Porto Alegre, Manaus, Brasília, Recife e Fort Lauderdale (Estados Unidos).

São voos que decolam na noite de quarta-feira (31) e aterrissam na madrugada de quinta-feira (1º).

Neste ano, entre janeiro e novembro, a Aurora vendeu 5 milhões de litros de espumantes, um crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2024. Cerca de 30% de todo o volume comercializado ocorre no último trimestre do ano, impulsionado pelas festas de fim de ano.