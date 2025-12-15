Orquidário ingressa em rota turística de Flores da Cunha

A rota turística Compassos da Mérica Mérica, em Flores da Cunha, passa a contar com um novo integrante, o Orquidário Bella Ju. Localizado do Travessão Rondelli — Capela São Vitor, é o primeiro empreendimento com foco em flores a fazer parte do roteiro.
O orquidário é jovem: foi criado em maio de 2024 por Juliana Guarese, colecionadora de orquídeas. Nele, ela vende essa e outras espécies. Para os próximos meses, Juliana quer oferecer um espaço para lazer com bebidas e comidas.
Com o ingresso na rota, que já conta com outros seis estabelecimentos (Adega Mascarello, Famiglia Veadrigo, Colônia Muraro, Vinícola Gilioli, Família Pagno e Casa do Cogumelo), a expectativa é ganhar maior visibilidade e mais visitantes.
O Orquidário Bella Ju abre aos sábados e domingos, das 14h às 18h.