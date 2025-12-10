Novo restaurante em Gramado gera 40 empregos e promete atrair até 300 clientes por dia

Divino Italy fica na Avenida Borges de Medeiros. Divino Italy / Divulgação

Após uma breve fase de soft open, o Divino Italy abre as portas em Gramado, oficialmente, nesta quarta-feira (10). Localizado na Avenida Borges de Medeiros, 2.850, o restaurante tem cerca de 400 metros quadrados e capacidade para cem pessoas. A operação gerou 40 empregos diretos.

A coluna já tinha antecipado o novo projeto de Valdemir Ecker, conhecido como "Manga". Dono também do Divino Gastrobar, ele investiu R$ 4 milhões no novo empreendimento. O empresário tem como meta receber de 200 a 300 clientes por dia no Divino Italy.

