Novo restaurante em Gramado gera 40 empregos e promete atrair até 300 clientes por dia

Após uma breve fase de soft open, o Divino Italy abre as portas em Gramado, oficialmente, nesta quarta-feira (10). Localizado na Avenida Borges de Medeiros, 2.850, o restaurante tem cerca de 400 metros quadrados e capacidade para cem pessoas. A operação gerou 40 empregos diretos.
A coluna já tinha antecipado o novo projeto de Valdemir Ecker, conhecido como "Manga". Dono também do Divino Gastrobar, ele investiu R$ 4 milhões no novo empreendimento. O empresário tem como meta receber de 200 a 300 clientes por dia no Divino Italy.
O restaurante aposta em gastronomia italiana contemporânea com um cardápio 100% à la carte. Nos primeiros meses, abrirá diariamente das 15h30min às 23h, e aos sábado (para o almoço), a partir das 11h.