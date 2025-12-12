Nova vinícola colonial em Caxias do Sul aposta em turismo 

Família Boff / Divulgação

Mais um cantina colonial será inaugurada em Caxias. É a Vinícola Família Boff, de São Martinho da 2ª Légua, em Forqueta. O empreendimento se enquadra na lei do vinho colonial, legislação federal que permite a regularização da produção sem necessidade de criação de uma empresa e de CNPJ, o que simplifica o processo.

Izaías Boff está no comando da cantina que produz vinhos de mesa desde a época do avô dele, Pedro Boff — mas era apenas para a família e para amigos. Agora, ele profissionaliza a produção com o registro. Izaías está de olho, principalmente, no potencial turístico do Vale Trentino.

— Nós já recebemos turistas na época da safra para compra de uva e a demanda vem aumentando. Com a cantina, teremos mais tempo ao longo do ano para receber visitantes — diz Izaías.

Além dos vinhos de mesa, a Vinícola Família Boff irá produzir vinhos finos de variedades viníferas como merlot, marsellan e moscato giallo, além de espumante elaborado pelo método champenoise. Rótulos elaborados com chardonnay estão entre os lançamentos futuros.