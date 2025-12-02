Nova diretoria da Sala de Arquitetos toma posse nesta sexta-feira em Caxias; veja mais destaques de economia

Gabriela Esteves Lampert e a vice Clarissa Zanatta. Fábio Grison / Divulgação

Gabriela Esteves Lampert assume a presidência da Associação Sala de Arquitetos na sexta-feira (5). Ela sucede Enio Stumpf e terá como vice Clarissa Zanatta. A diretoria para a gestão 2026/2027 terá ainda Flávia Mattana e Larissa Kanopp no cargo de secretárias, Simone Martini e Deise De Conto à frente da tesouraria e Camila Sirtori e William Tsuhako na Comissão de Marketing.

Leia Mais Gramado ganha aplicativo que indica os melhores bares, hotéis e atrações em tempo real

A cerimônia de posse ocorre às 19h30min, no Tannat Wine Bar, em Caxias. O encontro também contará com o lançamento da nova edição da Revista Magazine, publicação da entidade. Durante o evento será revelado o profissional ou escritório de destaque da 54ª edição.

Melhorias

O coworking da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi (Apeme) completou dois anos no final de novembro e ganhou melhorias. Foram entregues três cabines, sendo duas para uso individual e uma em dupla para uso em videoconferências ou atendimentos, além de três laboratórios e salas privativas instaladas no mezanino.

Leia Mais Monte Belo do Sul receberá encontro de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos no sábado

Locação

Inaugurado na semana passada, o Super Apolo Capuchinhos teve a locação viabilizada pela Imobiliária Bassanesi. O modelo adotado foi o Build to Suit, onde o espaço é projetado e construído sob medida para atender às necessidades específicas do locatário. O mercado tem 1,5 mil metros quadrados de área de vendas e estacionamento coberto.

Em livro

Luciano Borsato, sócios da Union Distillery, de Bento Gonçalves. Francieli Camargo / Divulgação

A história da Union Distillery, tradicional produtora de malt whisky do país localizada em Bento Gonçalves, está registrada em livro.

Em 87 páginas, a obra conta desde a chegada da família Borsato ao Brasil, em 1952, e a aquisição da antiga União Montanhesa, em Veranópolis, nos anos 1970, até os dias atuais.

Com assinatura da Legado Histórias de Vida, de Caxias, a publicação está à venda na loja da Union e no site a R$ 120.