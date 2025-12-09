Nova central de saúde do Círculo em Nova Petrópolis terá consultórios e serviços especializados

Uma nova Central de Serviços em Saúde do Círculo Saúde será erguida em Nova Petrópolis. A obra deve começar em breve e a previsão de inauguração é para o primeiro semestre de 2026.

O novo espaço ficará na Rua Padre Amstad, 439, contará com consultórios médicos e irá ofertar atendimentos em clínica geral, fonoaudiologia e psicoterapia.

Parceiros como Alfa Laboratórios e MultiTEA — Intervenção Comportamental estarão atuando dentro da central.