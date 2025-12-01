Monte Belo do Sul receberá encontro de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos no sábado

Produtores e apreciadores de vinhos artesanais têm encontro marcado no próximo sábado (6) em Monte Belo do Sul. O evento irá reunir 15 vinhateiros gaúchos: Arte da Vinha, Domínio Vicari, Negroponte, Cantina Mincarone, Bodega Koetz, Faccin Vinhos, Valparaíso, Wally Vinhos, Monte Vinhos de Autor, Casa Agora, De Cezaro, Vinícola Pianegonda, Vinhos da Rua do Urtigão, Finca Tuira e Eduardo Mendonça.

A segunda edição do Bella Roba, um Encontro de Produtores de Vinhos Naturais, Orgânicos e Biodinâmicos do RS ocorre das 14h às 19h, no Wine Bar Eduardo Mendonça. O ingresso custa R$ 80 e dá direito a uma taça para degustação de todos os rótulos servidos.