Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Monte Belo do Sul receberá encontro de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos no sábado

O evento irá reunir 15 vinhateiros gaúchos

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS