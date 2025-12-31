Como foi 2025 para a coluna Caixa-Forte

Inga / stock.adobe.com

2025 fecha com saldo positivo para a coluna. Foram quase 1 mil matérias publicadas sobre diferentes assuntos: novos empreendimentos, expansões, lançamentos, oportunidades, inovações, premiações, desafios e muito mais.

Falamos sobre indústria, comércio e serviços. Histórias empreendedoras como a do empresário Nelson Lisot, fundador da Cadence, chamaram a atenção — foi a mais lida do site entre os conteúdos da coluna.

As notícias de economia também foram ao ar nos programas da Rádio Gaúcha e no podcast Caixa-Forte. Foram 51 episódios ao longo de 12 meses com personagens da região. O episódio mais ouvido foi com Leandro Scheer Mantovani contando como a Keko saiu da recuperação judicial.