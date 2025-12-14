Marcopolo fornece 39 ônibus para transporte de mineradores do Chile

O setor de mineração no Chile contará com veículos Marcopolo. A companhia caxiense acaba de fornecer 39 ônibus Viaggio 900 para a Link Service, operadora de transporte chilena para o transporte de mineradores da Mina El Teniente na cidade de Rancagua, na província de Cachapoal. As unidades foram entregues pela Epysa Buses, representante da marca no mercado chileno.
Com capacidade para 48 passageiros, os ônibus têm estrutura e revestimentos externos de aço inoxidável e foram reforçados para resistir aos agressivos agentes químicos presentes nas estradas internas da mineradora. Uma novidade dos veículos é que eles receberam preparação para instalação de placas solares no teto.