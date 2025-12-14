Marcopolo fornece 39 ônibus para transporte de mineradores do Chile

O setor de mineração no Chile contará com veículos Marcopolo. A companhia caxiense acaba de fornecer 39 ônibus Viaggio 900 para a Link Service, operadora de transporte chilena para o transporte de mineradores da Mina El Teniente na cidade de Rancagua, na província de Cachapoal. As unidades foram entregues pela Epysa Buses, representante da marca no mercado chileno.