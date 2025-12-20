Marcopolo entrega primeiro ônibus rodoviário G8 movido a biometano para empresa de São Paulo

A Marcopolo entregou para a operadora Pássaro Marron, de São Paulo, o primeiro ônibus rodoviário da Geração 8 movido a biometano/GNV.
Produzido pela companhia caxiense, o Paradiso G8 1050 conta com chassi Scania K340 4x2 Gás e garante autonomia de até 450 quilômetros. Quando abastecido com biometano, reduz as emissões de CO2 em 90%.
Além deste veículo, a Marcopolo forneceu outros 66 ônibus para a operadora em 2025: 37 rodoviários dos modelos Paradiso G8 1200, Paradiso G8 1050 e Viaggio G8 800 e 29 urbanos Torino.