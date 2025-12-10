Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Marcopolo entrega ônibus com suporte para pranchas de surfe para o Espírito Santo

A estrutura ao lado da catraca atende a uma demanda dos usuários do transporte coletivo da região litorânea do Estado

