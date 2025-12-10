Marcopolo entrega ônibus com suporte para pranchas de surfe para o Espírito Santo

Suporte está onde ficaria a poltrona do cobrador. Marcopolo / Divulgação

A Marcopolo concluiu a entrega de 70 ônibus para a Viação São Gabriel, operadora de transporte urbano e rodoviário do Espírito Santo. Entre os modelos adquiridos estão 20 ônibus urbanos Torino com suporte para pranchas de surfe.

A estrutura ao lado da catraca, onde ficaria a poltrona do cobrador, atende a uma demanda dos usuários surfistas do transporte coletivo da região litorânea do Estado. A Marcopolo já produziu ônibus com esse suporte para Florianópolis e Rio de Janeiro.

