Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Marca de chocolate de Gramado lança linha de Natal com destaque para panetones; veja mais

Coleção completa inclui biscoitos, pirulitos e bombons

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS