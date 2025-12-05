Marca de chocolate de Gramado lança linha de Natal com destaque para panetones; veja mais

Linha natalina da Prawer tem panetones com gotas de chocolate e trufado. Prawer / Divulgação

A Prawer acaba de lançar a linha natalina com destaque para dois panetones: com gotas de chocolate e trufado. Os dois custam R$ 88,20 (com gotas) e R$ 170,10 (trufado), à venda no site da Prawer. Esses valores já incluem desconto.

A coleção completa de Natal inclui ainda barras especiais, biscoitos natalinos, figuras temáticas, pirulitos, bombons e itens como o Presépio de Chocolate, o Soldadinho de Natal e o Globo com drágeas ao leite.

Compre e ganhe

Para adoçar o fim de ano dos participantes do Programa de Benefícios do Villagio Caxias, o shopping lança nesta sexta-feira (5) a campanha de Natal Compre & Ganhe. Até o dia 24 de dezembro (ou enquanto durarem os estoques) os chamados Clientes Estrela serão presenteados com um panetone Lindt ao realizar compras a partir de R$ 250.

60 anos e 6 mil sócios

A CDL Caxias atingiu o número de 6 mil associados. É o maior em 60 anos de história, o que coloca a entidade como uma das cinco principais Câmaras de Dirigentes Lojistas do país. O recorde será, sem dúvida, comemorado no aniversário da instituição caxiense, no próximo 14 de dezembro, quando celebra seis décadas de atuação.

Leia Mais Empresa de estações de água gratuita da Serra quer chegar a 1,5 mil cidades até 2030

Gaúchos gastarão R$ 626 no Natal

Pesquisa da Federação Varejista do RS, divulgada nesta semana, mostra que 80,2% dos gaúchos pretendem realizar compras neste Natal, gastando uma média de R$ 626 para uma compra média de três presentes.

O valor corresponde a cerca de R$ 196 por item, valor acima da estimativa nacional de R$ 174 projetada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 24 de novembro, com 645 consumidores de quase 60 municípios.