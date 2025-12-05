Marca de chocolate de Gramado lança linha de Natal com destaque para panetones; veja mais

A Prawer acaba de lançar a linha natalina com destaque para dois panetones: com gotas de chocolate e trufado. Os dois custam R$ 88,20 (com gotas) e R$ 170,10 (trufado), à venda no site da Prawer. Esses valores já incluem desconto.
A coleção completa de Natal inclui ainda barras especiais, biscoitos natalinos, figuras temáticas, pirulitos, bombons e itens como o Presépio de Chocolate, o Soldadinho de Natal e o Globo com drágeas ao leite.
Compre e ganhe
Para adoçar o fim de ano dos participantes do Programa de Benefícios do Villagio Caxias, o shopping lança nesta sexta-feira (5) a campanha de Natal Compre & Ganhe. Até o dia 24 de dezembro (ou enquanto durarem os estoques) os chamados Clientes Estrela serão presenteados com um panetone Lindt ao realizar compras a partir de R$ 250.
60 anos e 6 mil sócios
A CDL Caxias atingiu o número de 6 mil associados. É o maior em 60 anos de história, o que coloca a entidade como uma das cinco principais Câmaras de Dirigentes Lojistas do país. O recorde será, sem dúvida, comemorado no aniversário da instituição caxiense, no próximo 14 de dezembro, quando celebra seis décadas de atuação.
Gaúchos gastarão R$ 626 no Natal
Pesquisa da Federação Varejista do RS, divulgada nesta semana, mostra que 80,2% dos gaúchos pretendem realizar compras neste Natal, gastando uma média de R$ 626 para uma compra média de três presentes.
O valor corresponde a cerca de R$ 196 por item, valor acima da estimativa nacional de R$ 174 projetada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.
O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 24 de novembro, com 645 consumidores de quase 60 municípios.